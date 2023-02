Les secrets d’Albin, l’une des plus belles barbes de France

C’est le titre honorifique qu’il a obtenu l’an dernier, dans la catégorie barbe longue. Et cette année, il est vice-champion de ce concours organisé nationalement par le site internet Barbu & fier. « L’an dernier, ce sont les internautes qui devaient liker les photos. Cette année, ce sont des pros, barbiers et coiffeurs, qui ont choisi ». Désormais, Albin aimerait se mesurer à ses semblables lors du championnat de France de barbe, « mais depuis 2019, avec le Covid, tout est annulé. J’attends sont retour, peut-être au mois de mai, mais ce n’est pas sûr ». On croise les doigts.

40 centimètres de poil, en combien de temps ?

Albin Lemoine, chez son barbier, à Houdain. - VDNPQR

« Il y a quatre ans, ma femme en a eu marre et m’a dit : “tu rases tout”. Je l’ai fait et je l’ai très vite regretté. À l’époque, j’ai coupé 10 centimètres pas plus. Aujourd’hui, ma barbe mesure 40 centimètres et ma femme ne m’a jamais redemandé de la couper. Je crois qu’elle s’y fait. Je remercie d’ailleurs toute ma famille pour son soutien. »

Quel rituel quotidien ?

En véritable coquet, Albin respecte un rituel beauté de la barbe : « Tous les 2-3 jours, je lave avec un savon à barbe. Après un petit séchage à la serviette, je mets une huile sur la peau pour hydrater et éviter que ça gratte. Ensuite, petit coup de séchoir et de brosse : comme un brushing. Et pour finir, j’applique un baume. Faut pas croire, c’est du boulot d’avoir cette barbe ! Je dois la brosser tous les jours sinon c’est comme les chevaux au réveil, dans tous les sens. Et ce qui est sûr, c’est que je préfère être en retard au boulot plutôt que de partir sans avoir fait ma barbe. »

Plutôt ZZ Top ou Papa Noël ?

Évidemment, il y a des remarques auxquelles on n’échappe pas quand on porte une telle barbe. « T’es lequel des ZZ Top ? » « C’est toi le père Noël ? » « T’es le sosie de Sébastien Chabal ? » sont des phrases régulièrement entendues par Albin. « On me parle aussi souvent de moto alors que je ne suis pas du tout motard ». Non, Albin est conducteur de bus. « Et on me demande si j’aime la bière mais je ne bois pas du tout d’alcool. En revanche, le rock j’aime bien. Mais c’est fou tous les préjugés qui persistent ».

Gare aux fermetures éclair ?

Faut pas croire, une barbe longue de 40 centimètres, ce sont des contraintes. « Difficile de manger une glace en public par exemple parce qu’on en a plein la barbe. Je bois certaines boissons à la paille parce que c’est plus pratique. Je dois faire attention devant un barbecue, des plaques de cuisson… Et quand j’achète une veste, je prends sans fermeture éclair pour ne pas me coincer la barbe dedans… Je vous jure, je vis en fonction de ma barbe. »

Futur influenceur ?

Très actif sur les réseaux sociaux ; Albin s’est forcément fait repérer. « Des marques m’envoient gratuitement des produits pour la barbe. On m’a demandé d’être influenceur barbe, on m’a même proposé de l’argent mais j’ai dit non ». Certaines émissions télé aussi ont fait appel à lui. « “Incroyables transformations” m’a proposé de me couper la barbe sur M6. “Le Meilleur pâtissier”, toujours M6, m’a demandé d’être candidat. “Good Singer” sur TF1 aussi. Mais j’ai dit non à tout. » Parce qu’Albin, caché derrière sa barbe, dissimule une certaine timidité. « C’est vrai, ma barbe est une manière de me montrer et de me cacher en même temps. Alors est-ce qu’un jour je franchirai le pas pour devenir influenceur ? On verra… »