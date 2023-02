Des ONG se rassemblent devant le parlement européen contre la dérégulation des OGM

Plusieurs ONG, dont Nature et progrès Belgique et Slow food Europe se sont rassemblées devant le parlement européen à Bruxelles mardi pour remettre une pétition de 420.000 signatures contre la dérégulation des nouveaux organismes génétiquement modifié (OGM) et pour sensibiliser les personnes présentes sur les risques que celle-ci comporterait.

La pétition, signée par 42 organisations de plusieurs États membres de l’Union européenne, plaide notamment pour un étiquetage des aliments avec OGM et un contrôle strict des effets qu’ils peuvent avoir sur la santé et l’environnement. Les ONG citent notamment une décision de la Cour de justice de l’Union européenne de 2018 qui considère les nouveaux OGM, produit à l’aide de nouvelles techniques, comme similaires aux anciens et nécessitant de facto une régulation identique.