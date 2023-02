Mertens, Van Uytvanck, Bonaventure…: journée faste pour le tennis belge

Associée à la Suissesse Belinda Bencic, Elise Mertens s’est qualifiée pour les quarts de finale du double au tournoi de tennis WTA 500 d’Abou Dhabi, une épreuve sur surface dure dotée de 780.637 dollars, mardi aux Émirats arabes unis.

Elise Mertens, 5e mondiale en double, et Belinda Bencic (WTA 109 en double) ont effacé au premier tour un duo composé de la Polonaise Alicja Rosolska et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, sur le score sans appel de 6-1, 6-1. La partie a duré moins d’une heure (56 minutes).

Pour une place dans le dernier carré, la Belge, 27 ans, et la Suissesse, 25 ans, affronteront soit l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et l’Australienne Ellen Perez soit la Japonaise Shuko Aoyama et la Taïwanaise Hao-Ching Chan

Lundi, Kirsten Flipkens (WTA 35), qui fait la paire avec l’Allemande Laura Siegemund (WTA 23), s’était aussi imposée lundi au premier tour contre l’Américaine Bethanie Mattek-Sands et l’Indienne Sania Mirza 6-3, 6-4.

En quarts de finale, Flipkens, 37 ans, et Siegemund, 34 ans, affronteront pour une place dans le dernier carré soit le duo formé par la Brésilienne Luisa Stefani et la Chinoise Zhang Shuai, soit la paire composée de la Kazakhe Anna Danilina et l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok, têtes de série N.2.

Dans le simple, Elise Mertens (WTA 32) doit jouer mercredi au deuxième tour contre son ancienne partenaire de double, la Russe Veronika Kudermetova (N.4), 11e mondiale.

Alison Van Uytvanck qualifiée aussi

Alison Van Uytvanck a battu la jeune Tchèque de 18 ans Linda Noskova (WTA 50) au premier tour du tournoi de Linz, mardi en Autriche. La numéro 2 belge, 76e mondiale, s’est qualifiée en deux sets : 7-6 (7/3), 6-2 au bout d’une heure et 35 minutes de jeu.

En huitièmes de finale de ce tournoi joué en salle sur surface dure d’une dotation de 259.303 dollars, le Grimbergeoise de 28 ans rencontrera la Croate Petra Martic (WTA 34), 6e tête de série, victorieuse de son côté de l’Espagnole Marina Bassols Ribera (WTA 128), 23 ans, issue des qualifications, 6-1, 7-5.

Petra Martic, 32 ans, mène 2 à 0 dans ses confrontations avec la Belge qu’elle a battue en 2018 à l’Open d’Australie (7-6 (7/5), 6-3) et en 2020 à Palerme (6-0, 6-3).

Ysaline Bonaventure repêchée

Battue au deuxième et dernier tour des qualifications lundi, Ysaline Bonaventure a le bonheur d’être repêchée dans le tableau final du tournoi de tennis WTA 500 d’Abou Dhabi, une épreuve sur surface dure dotée de 780.637 dollars, aux Émirats arabes unis.

Ysaline Bonaventure (WTA 96), 28 ans, lucky-loser, jouera au premier tour du tableau final contre la Tchèque Karolina Pliskova, 30 ans, 20e joueuse du monde, finaliste notamment à Wimbledon en 2021.

L’Américaine Claire Liu (WTA 56) a aussi été repêchée des qualifications pour pallier aux forfaits des Espagnoles Paula Badosa, 21e mondiale, malade et Garbine Muguruza (WTA 83) pour raisons personnelles, ont expliqué les organisateurs.

Malheureusement pour la Belge, elle s’est inclinée 6-1 et 6-3 en moins d’une heure (47 minutes).