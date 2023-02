«The Voice, la plus belle voix»: voici quand revient le télé-crochet sur TF1

On l’attendait tant ! Voici enfin la date du retour de « The Voice » sur TF1. Le premier épisode de cette saison 12, avec les coachs Zazie, Amel Bent, Vianney et Bigflo & Oli, sera diffusé le samedi 25 février.

de videos

Lire aussi «The Voice» (TF1): on a vu les images de la nouvelle saison avec Bigflo & Oli

Nikos Aliagas reste bien sûr à la présentation. La grande nouveauté de cette année ? Le Super Block, une règle inédite qui promet de donner du fil à retordre à certains coachs. « C’est comme le Block mais en plus maléfique. J’adore ! », se réjouissait Amel Bent, lors de la conférence de presse, il y a quelques semaines. « Avant, on pouvait bloquer un coach avant qu’il ne se retourne. Cette fois, si tous les coachs se retournent et qu’on remarque que l’un d’entre eux a un meilleur feeling avec le talent, on appuie. Pendant que le coach parle, il se re-retourne. » Précisons que ce joker n’est à utiliser qu’une seule fois.