Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «Pour être performant, un club doit développer sa cellule de scouting»

Cette pratique prend de plus en plus d’ampleur et est au centre de l’actualité en cette période de fin de mercato. « Le scout est une personne capable de voir le potentiel d’un joueur, de voir si le garçon, ou la fille, va pouvoir évoluer à un niveau plus élevé que celui dans lequel il joue », nous explique Pascal. « Le potentiel permet au joueur d’accéder au plus haut niveau, cela représente sa marge de progression. Le recruteur doit savoir différencier le potentiel du joueur à son talent. »

Le plus important pour le scout est de connaître le niveau attendu par le club. « Imaginons qu’il travaille pour le Standard de Liège, le niveau attendu du joueur doit être supérieur à celui des joueurs de l’équipe première. »

Il existe une formation de détecteur de talent du côté de l’ACFF. « Elle permet un développement de la personne par rapport à cette mission bien précise ». Celle-ci n’est pas requise pour accéder au rôle de scout dans les clubs mais Pascal la trouve tout de même très intéressante. « Un recruteur doit être discret au bord du terrain, il doit s’isoler afin de réaliser le rapport le plus exhaustif possible tout en restant concentré. »

Être scout demande également une adaptation aux nouvelles technologies, il existe maintenant des plateformes de scouting où le recruteur dépose son rapport. De plus, il est avantageux de joindre des vidéos à celui-ci.

LA BELGIQUE : UN PAYS EN RETARD DANS LE SCOUTING

« La Belgique commence petit à petit a rattrapé son retard par rapport aux géants européens, un pays comme les Pays-Bas est sûrement le meilleur au monde en termes de scouting, des clubs comme l’Ajax ou le PSV mise beaucoup sur cette pratique. »

Selon lui, le plus gros problème qui obstrue le développement du scouting est le budget. « Les clubs belges n’osent pas investir beaucoup dans le recrutement alors qu’il pourrait leur rapporter gros. »

La conséquence de ce manque d’investissement est que les clubs belges doivent demander aux agents s’ils peuvent trouver des joueurs pour l’équipe, les choix reposent donc sur ce que les agents trouvent. « Si un club veut être performant, il doit développer sa cellule de recrutement pour ne plus dépendre des agents. » explique-t-il.

Certains clubs belges se démarquent grâce à leur association avec des clubs étrangers. « L’Union Saint-Gilloise possède une équipe performante grâce au réseau de Brighton, si le club belge venait à se séparer d’un joueur, il pourrait en retrouver un tout aussi talentueux. »

Le scouting en Belgique doit continuer à se développer afin de ne plus dépendre des agents et de pouvoir trouver des gros potentiels. La sélection nationale est un exemple à suivre en ce qui concerne le développement du recrutement. « On peut critiquer les choix de Roberto Martinez, mais en tant que directeur sportif, il est le premier à avoir mis un point d’honneur au développement du recrutement pour l’équipe nationale. » Martinez a placé une vingtaine de scouts pour les équipes de jeunes de la sélection. Pascal ne se fait donc aucun tracas quant à l’avenir des Diables Rouges.