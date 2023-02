Séisme en Turquie: l’Ukraine envoie un groupe de 87 secouristes

«Le ministère de l’Intérieur et le service des Situations d’urgence envoient en Turquie une équipe combinée de recherche et de sauvetage composée de 87 personnes», dont 10 pilotes d’avions et de véhicules, a annoncé le gouvernement ukrainien sur son site internet.

Proche à la fois de Kiev et de Moscou, la Turquie tente de se poser en tant que médiateur depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine lancée en février 2022.

Ankara, tout en fournissant des armes à Kiev, propose régulièrement sa médiation aux deux belligérants. Elle a notamment joué un rôle clé dans un échange de prisonniers en septembre entre la Russie et l’Ukraine et dans la conclusion en juillet, sous l’égide de l’ONU, d’un accord permettant l’exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire et le Bosphore.