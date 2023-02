700 matches disputés mais pas de trophée: le triste record de Dimitri Payet

Marseille n’avait déjà pas été gâté par le tirage au sort au tour précédent, en héritant de Rennes lors des seizièmes de finale de la Coupe de France. Il va cette fois-ci devoir se farcir le Paris Saint-Germain à l’Orange Arena à l’occasion des huitièmes… Mais cette « scoumoune » et la défaite contre Nice (1-3) dimanche soir en championnat n’a pas ébranlé la confiance du peuple marseillais, toujours aussi sûr de lui, qui a vu dans la blessure de Kylian Mbappé un nouveau signe positif avant le choc de ce mercredi soir. Comme s’il avait déjà oublié sa campagne désastreuse en Ligue des champions, l’OM d’Igor Tudor croit plus que jamais en ses chances de renverser le PSG de Lionel Messi et Neymar, de retour à l’entraînement cette semaine.

L’entraîneur croate s’était attiré les foudres de ses propres joueurs lors d’une préparation estivale chaotique, les critiques de son public avant même le début de la saison, mais il est aujourd’hui à la tête d’une équipe qui a enchaîné onze matches sans défaite entre fin octobre et début février, et qui est aujourd’hui deuxième de Ligue 1, à égalité de points avec le Racing Club de Lens. Cette saison, l’OM s’est trouvé de nouveaux héros. Mattéo Guendouzi, Nuno Tavares, Jonathan Clauss et pourquoi pas, bientôt, Ruslan Malinovskiy (ex-Genk) qui a marqué son premier but dimanche soir, et le Portugais Vitinha, devenu cet hiver le joueur le plus cher acheté par l’Olympique de Marseille, avec une transaction estimée à plus de 30 millions d’euros.

Deux grandes finales mais toujours pas de titre

Dans l’ombre, le capitaine éternel Dimitri Payet est lui toujours là, même si à 35 ans son impact n’est pas le même que la saison dernière (2 buts, 3 assists). Mercredi soir, le Réunionnais va fêter son 700e match professionnel à l’occasion d’un Clasico forcé par les petites boules, quoi de plus beau pour celui que les supporters parisiens ont apprécié détester ces dernières années ? Si le PSG parvient à s’imposer au « Vélodrome », comme il l’a quasiment toujours fait depuis novembre 2011 (!), ses partisans pourront continuer à ironiser sur le parcours de Dimitri Payet : malgré sa longévité, l’ancien joueur de Lille et Saint-Étienne n’a jamais soulevé le moindre trophée collectif, si ce n’est… la Coupe de la Réunion, avec son premier club amateur. Finaliste de l’Europa League en 2018, d’un Euro 2016 qu’il aura enflammé lors de la phase de poule, c’est aujourd’hui sur la Coupe de France qu’il a jeté son dévolu. Et ce même si, sous les ordres d’Igor Tudor, il doit aujourd’hui se contenter de quelques bouts de matches. Titularisé dimanche contre les Niçois pour la première fois depuis un mois, l’international français (38 caps) n’a pas saisi sa chance, remplacé à la mi-temps, et devrait poursuivre la saison sur un rythme mineur. « À la limite, on peut se dire qu’il ne peut plus presser, plus mettre la même intensité dans le jeu. Mais il lui reste sa qualité de passe. Contre Nice, il les a pourtant toutes ratés », affirmait sur la radio RMC Daniel Riolo, célèbre chroniqueur qui aime, certes, mitrailler sur tout ce qui bouge…

Après deux victoires peu convaincantes mais réconfortantes à Montpellier et contre Toulouse, les Parisiens vont eux vivre un mois de février particulièrement crucial pour la suite de la saison : après le déplacement à Marseille, les joueurs de Christophe Galtier se rendront à Monaco avant de recevoir le Bayern Munich en Ligue des champions. Avant, aussi, de recevoir Lille au Parc des Princes puis de reprendre une nouvelle fois le TGV pour Marseille, le 26 février prochain. Pour un nouveau Clasico tout aussi important, même si le PSG compte aujourd’hui huit points d’avance sur son meilleur ennemi, en tête du classement de la Ligue 1.