Le parlement belge reconnaît l’Holodomor comme un génocide contre le peuple ukrainien

Surnommée « le grenier à blé de l’Europe » pour la fertilité de ses terres noires, l’Ukraine a perdu quatre à huit millions d’habitants dans la grande famine de 1932-1933, sur fond de collectivisation des terres, orchestrée selon des historiens par Staline pour réprimer toute velléité nationaliste et indépendantiste de ce pays, alors république soviétique.

La commission des Relations extérieures a approuvé mardi une proposition de résolution qui reconnaît comme un génocide la famine dont le peuple ukrainien a été la victime en 1932-33 et qui a été provoquée par le régime de Staline, plus connue sous le nom d’Holodomor.

Le Vlaams Belang a déposé un texte allant dans ce sens en 2020. Le député Georges Dallemagne (Les Engagés) a pris cette initiative en février de l’an passé, rejoint par DéFI et la N-VA. La majorité Vivaldi a introduit quant à elle sa résolution le mois passé.

Il s’agit d’une « reconnaissance politique », a précisé le député Michel De Maegd (MR). Le texte s’attache également à commémorer les victimes de cette famine, condamne la « manipulation actuelle de la mémoire historique par le régime russe dans le but d’assurer sa propre survie » et rappelle la présence du Premier ministre et de la ministre des Affaires étrangères le 26 novembre en Ukraine pour la commémoration de l’Holodomor.

La guerre en Ukraine a donné un écho particulier à ce fait historique. Comme sur d’autres sujets internationaux, le PTB s’est démarqué des autres partis.

Sur ce sujet, la commission a demandé des avis à trois experts historiens et au centre de droit international de l’ULB dont ressort l’absence de certitude historique ou juridique quant à la qualification de génocide.

« Il y a encore beaucoup de débats et de controverses sur ces faits. Et pourtant ici il y a un consensus sur le fait qu’il y a un génocide. À quoi sert de demander des avis ? » a souligné Steven De Vuyst.