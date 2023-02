La commune de Sambreville lance une récolte de dons pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie

Un élan de solidarité s’est mis en place à Sambreville suite au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ce lundi.

Une grande collecte de dons est organisée. Les produits récoltés sont ceux de première nécessité à savoir des tentes, sacs de couchage, couvertures, langes, produits d’hygiène. Les dons peuvent être déposés tous les jours entre 9h et 17h à la Maison de la Cohésion Sociale (place de la Gare 8) ainsi que le mercredi entre 14h et 16h et entre 18h et 21h au Chalet à Moignelée (rue de Fleurus 78).