Le Refuge du Beaussart de Boussu-en-Fagne ouvre ses portes ce samedi 11 février

Ce n’est pas un secret, le refuge du Beaussart à Boussu-en-Fagne (Couvin) vient d’être doté d’une toute nouvelle chatterie. « Elle a été construite sur fonds propres avec des aides de différentes entreprises », rappelle le président, Bernard Gilson.

À partir de ce samedi, un nouveau concept y sera développé, à savoir un « bar à chats ». « Ce samedi, ce sera un test, on verra comment la sauce prend. On envisage d’ouvrir un samedi par mois, peut-être plus en fonction », explique-t-il.