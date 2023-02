Prise d’otage à Carnières: ils enlèvent l’épouse d’un restaurateur et réclament une rançon de 500.000 euros et une Rolex!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Miguel a 31 ans. Darwin en a 30 et Faudel 24 à peine. Ils ont tous les trois des antécédents judiciaires et ils sont tous les trois en aveux: « On avait besoin d’argent ». Pour s’en procurer, ils n’ont pas hésité à prendre en otage la compagne d’un restaurateur du Roeulx et à lui réclamer une rançon de 500.000 euros! À moins qu’ils ne soient que les exécutants d’un terrible plan mis au point par d’autres, qui n’ont pas été identifiés…

Habillés en policiers

Le 14 décembre 2021, c’est un commando de « policiers » qui débarque chez le couple à Carnières.