Une vingtaine de bornes de recharge pour vélos et voitures électriques sortiront bientôt de terre à Fleurus… et ce n’est pas fini!

La Ville de Fleurus poursuit sa transition écologique en comptant installer tout prochainement une vingtaine de bornes de recharge pour véhicules électriques. On parle ici d’une quinzaine de bornes pour les voitures et six bornes pour vélos. « La Région wallonne a lancé un plan de déploiement de bornes, géré par Igretec, auquel la Ville de Fleurus a adhéré », développe la Commune. Igretec et Ores ont analysé les endroits les plus pertinents pour accueillir ces installations.