Limitation de la vente d’alcool: le plan fédéral reporté au moins au mois de mars, «une priorité absolue» pour Frank Vandenbroucke

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke était interrogé ce mardi en commission Santé sur le retard pris par le « plan alcool », qui devait être bouclé avec les entités fédérées à la mi-décembre.

de videos

Or, deux mois plus tard, le texte n’a toujours pas été validé par le fédéral ou les régions. « Les tentatives pour arriver à une politique interfédérale en matière d’alcool dans le pays n’ont jamais abouti et c’est un drame de ne pas en avoir un après 15 ans », a détaillé le ministre fédéral, avant de préciser que le texte était « une priorité absolue ».