Une journée d’échange sur les femmes et la science à l’UNamur

De nombreux rapports soulignent au niveau international, une sous-représentation des femmes et des filles dans les sciences, les technologies et les STEM (sciences, techniques, ingénierie et mathématiques) et cela malgré des évolutions récentes. L’UNamur n’y échappe pas. Même si les femmes sont majoritaires à s’inscrire à l’université (59 %), elles restent minoritaires dans les filières scientifiques.

À l’occasion de la journée internationale des femmes et des filles dans la science du 11 février, l’UNamur organise une journée d’échange ce jeudi 9 février.