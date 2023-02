«Top Chef»: qui est César Lewandowski, le Belge de cette saison 2023?

Lire aussi «The Voice, la plus belle voix»: voici quand revient le télé-crochet sur TF1

Ses assiettes « libres et évolutives » reflètent les voyages de ce jeune homme plein d’ambition, qui a combattu un cancer très jeune et qui a fait ses armes chez nos voisins français. On a déjà hâte de savoir la brigade de quel chef il va rejoindre. Paul Pairet, Glenn Viel, Philippe Etchebest et Hélène Darroze, déjà tous présents l’année dernière, rempilent.