Boucle du Hainaut: les bourgmestres de Celles, Frasnes-lez-Anvaing et Mont-de-l’Enclus sont prêts à aller jusque devant le conseil d’État

Ce mardi 7 février, en début d’après-midi, les bourgmestres Michaël Busine (Celles), Carine De Saint Martin (Frasnes-lez-Anvaing) et Jean-Pierre Bourdeaud’Huy (Mont-de-l’Enclus) ont réaffirmé leur opposition au projet de Boucle du Hainaut, tel que présenté par Elia et pour lequel le Gouvernement wallon s’est récemment positionné en faveur des orientations relatives à un projet de périmètre de réservation.

Depuis les balbutiements du projet en 2020, les trois communes se sont directement déclarées contre ledit projet. « Nous avons pris directement des motions contre celle-ci et nos communes ont émis des avis défavorables concernant cette ligne à haute tension. Après plus de deux ans de discussions, des visites de terrains et une écoute du citoyen sur le terrain, nous regrettons amèrement la position du gouvernement wallon. C’est vraiment une claque qui est donnée par le Gouvernement », regrettent-ils.