Un an de prison ferme pour un mari violent, condamné par défaut: sa victime et ses enfants toujours réfugiés dans une institution pour femmes battues

Younes avait la mauvaise habitude de frapper sa compagne chaque fois qu’il buvait. Et il picolait souvent. La malheureuse se réfugiait alors dans la rue, avec ses enfants ou chez une voisine qui lui ouvrait sa porte. Jusqu’au jour de 2021 où les forces de l’ordre ont dû intervenir pour une scène particulièrement violente puisqu’elle a entraîné une incapacité de travail de 2 mois. C’est d’ailleurs suite à cela que la victime a fui le domicile conjugal de Fleurus pour intégrer, avec ses enfants, une maison pour femmes battues.

Un an après les faits, le père de famille a décidé de ne pas se présenter devant le tribunal, au risque de se faire condamner par défaut. C’est évidemment ce qui est arrivé : Younes écope d’1 an de prison ferme et d’une peine d’amende.