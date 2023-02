Décès suspect à Theux: une jeune femme d’une vingtaine d’années retrouvée morte

« La jeune femme qui vivait avec ses parents et ses frères et sœurs a été retrouvée morte ce mardi matin. Un médecin légiste a été dépêché sur les lieux ».

« C’est pour cette raison que le dossier a été mis à l’instruction. Une autopsie sera pratiquée sur le corps de la victime et devra déterminer la cause exacte du décès. Et particulièrement l’éventuelle intervention d’un tiers », ajoute Gilles de Villers Grand Champs qui précise que plusieurs devoirs d’enquête et auditions doivent être effectués.