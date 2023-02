Pour Anna Hanchir, la jeune candidate de Libin, l’aventure «The Dancer» s’arrête

C’est vrai. Quand le miroir s’est ouvert, j’étais heureuse car la danse contemporaine ne plaît pas à tout le monde. Le public semble avoir adhéré et été touché par mon message : on peut toujours s’en sortir. C’est vrai que j’ai été un peu déçue de ne pas aller plus loin. La danse, c’est ma vie, c’est ce que je veux faire plus tard après mon école de danse à Liège. Continuer à m’entraîner, intégrer une compagnie ou devenir chorégraphe. Si ça ne marche pas, j’ai un plan B : des études de droit. Rien à voir. (Sourire)

The Dancer, pour vous, c’est des montagnes russes, non ? Le miroir s’ouvre, Agustin Galiana est debout pour vous applaudir et finalement, vous échouez aux portes de la demi-finale…

Oui. Après la délibération des coachs, on nous a fait passer derrière le miroir par groupe de trois. On m’avait dit que j’étais dans le Top 5 d’Agustin. J’avais une chance sur cinq. Quand j’ai vu que c’était Laurien qui allait nous parler, j’avais compris tout de suite. À la sortie du plateau, je suis allé rejoindre mes parents qui ont trouvé les mots pour me réconforter. J’ai un peu pleuré mais plus parce que c’était tout le stress qui s’évacuait.

Heureuse et fière de votre parcours ?

Bien sûr. (Sourire). On était 300 en août et je me suis quand même retrouvée dans le top 5 d’Agustin. Mais ce qui m’a le plus touchée, ce sont les messages d’inconnus qui ont été touchés par mon parcours, ça les a aidés pour certains. J’ai pris le temps de répondre à chacun. Cette expérience est positive et m’a aidée à prendre confiance en moi.

Après votre tentative de suicide en 2021, vous avez été soignée pour dépression, vous revenez de très loin…

Oui, je veux dire aux jeunes de ne rien lâcher, de ne pas baisser les bras face aux épreuves quand on a l’impression qu’il n’y a pas d’issue. Il y a toujours moyen de trouver sa voie. Moi, c’est la danse, ça m’apaise. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide. La solitude, ça ne résout rien. (Silence)

Parlez-nous de vous Anna…

Je suis quelqu’un de très solitaire, je me mets naturellement souvent à l’écart. Mes relations sociales étaient compliquées. Par exemple, appeler les gens au téléphone pour moi, m’intégrer dans un groupe, créer des relations, c’était difficile. Je n’avais de problèmes avec personne mais c’était plutôt une sorte de phobie sociale. J’avais un caractère difficile, je l’avoue. Je m’emportais pour un rien, je pleurais tout le temps. Cela a été très dur pour mes parents et mes frères. Ils ont commencé à s’inquiéter et j’ai vu un psychologue mais avec moi, ça n’a pas marché. Je n’arrivais pas à m’exprimer. J’ai éprouvé d’énormes difficultés d’apprentissage. Bref, j’ai vécu une adolescence très compliquée. Je piquais des crises de colère, je ne me gérais pas. Et j’ai fini par faire une tentative de suicide. (On la sent émue). Je me sentais perdue…

Votre tentative de suicide, c’était un appel à l’aide ?

Oui, certainement. Même si sur le moment, je n’en avais pas conscience. J’ai été une semaine à l’hôpital et puis, trois mois, au centre La Clairière à Bertrix. J’étais en dépression, j’avais beaucoup de crises d’angoisse. Là, on m’a soignée, j’ai fait de belles rencontres, notamment Xavier mon infirmier-référent qui m’a fait la surprise d’être sur le plateau de The Dancer. Après mon séjour dans ce centre, j’ai passé des auditions dans une école à Liège où je suis des cours de danse et je suis à l’internat. J’ai mis tout mon passé de côté pour tout recommencer à zéro. Il me reste 1 an et demi avant la fin de mes études. Après j’aimerais continuer, intégrer une compagnie ou devenir chorégraphe. Sinon, j’ai un plan B : les études de droit. (Rire)

La danse, pour vous, c’est une bulle d’oxygène ?

Oui, j’ai fait d’autres sports mais je suis toujours revenue à la danse. Je me libère vraiment. J’aime la danse contemporaine parce que c’est basé sur les émotions. Ça fait aujourd’hui deux ans que j’en fais. Quand je danse, c’est un moment suspendu, je me sens véritablement apaisée, une sorte de thérapie pour moi. Je suis dans une bulle.