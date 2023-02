Fusillade mortelle à Ixelles: «J’ai vu du sang au sol, j’ai présumé qu’une balle avait touché sa jambe»

Suite à la fusillade mortelle du 20 août 2020 à Ixelles, un habitant du quartier a déclaré avoir distinctement vu l’un des tireurs et l’un des blessés. Dans ce procès, Jason Yaramis et Rayan Messaoudi sont jugés pour une fusillade dans laquelle un homme a trouvé la mort et un autre a été blessé.

« J’ai entendu les premiers coups de feu, mais je ne les ai pas vus. Je cuisinais alors je me suis approché de la fenêtre qui donne sur la place Adolphe Sax. Là, j’ai vu un individu avec des longs cheveux blonds, que j’avais tout d’abord pris pour une femme, tirer avec une arme à feu. J’ai vu ensuite une personne par terre. J’ai distingué du sang au sol. J’ai présumé qu’une balle avait touché sa jambe », a relaté le témoin. « Je n’ai pas vu si cette personne blessée était porteuse d’une arme ou pas ».