Séisme en Turquie et en Syrie: la Ville de Waremme lance une récolte de dons

Sensibles au drame humain vécu par la Turquie et la Syrie, le Collège Communal et le Conseil Communal unanime ont la ferme volonté d’apporter une aide pertinente au regard des besoins les plus urgents.

C’est ainsi que la Ville de Waremme organise dés à présent une récolte uniquement de vêtements chauds et de couvertures.