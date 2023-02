Le Brussels Rhum Festival se tiendra les 11 et 12 mars au Seventy-Eight

Créé par Vinispirit et son gérant, Michel Van Hecke, le Brussels Rhum Festival a pour objectif de faire découvrir les plus prestigieux, les plus rares ou les plus emblématiques rhums. De les faire déguster dans un bâtiment historique du Quartier Européen « Léopold » peu ou pas encore connu du public bruxellois et même d’autres amateurs d’architecture patrimoniale venant de Flandre, de Wallonie ou des pays limitrophes.

Infos pratiques : https://brusselsrhumfestival.be/