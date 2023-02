Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Selon l’expression consacrée par les joueurs eux-mêmes, les choses peuvent changer très vite dans le football. Une suspension, une blessure ou… un changement d’entraîneur peuvent en effet transformer complètement la donne. Le statut de Ryota Morioka et, peut-être plus encore, de Stélios Andreou a changé du tout au tout depuis l’arrivée de Felice Mazzù. Titulaires quasi incontournables jusque-là, au moins pour le second, les deux Sportingmen sont désormais confinés à la guérite des réservistes, quand ils ne sont pas priés d’aller s’asseoir en tribunes comme dimanche à Malines. Quatre jours plus tôt, les deux hommes, sous contrat jusqu’en 2024, avaient disputé une rencontre amicale à La Louvière, en compagnie d’autres éléments en manque de temps de jeu et de plusieurs U23.

Le sort de ces deux joueurs s’est peut-être décidé lors du stage hivernal en Turquie, où Felice Mazzù a reçu les réponses qu’il attendait. « Durant la préparation, j’ai été satisfait de ce que j’avais essayé. On a donc continué dans cette voie », reconnaît-il. L’entraîneur carolo a toujours été adepte d’une communication franche et transparente avec son groupe. Très tôt, il a donc voulu établir une hiérarchie claire dans l’équipe. « Sur certains postes, je pense que c’est important d’en établir une. Mais ce n’est pas parce qu’il y a une hiérarchie, qu’elle devrait rester toujours la même sur le terrain, quelles que soient les circonstances. »