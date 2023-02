Des calculateurs balistiques FN Herstal pour équiper l’Armée de Terre française

Cette phase, qui s’est étalée sur plusieurs mois, a permis aux opérationnels de tester et évaluer, avec succès, le calculateur balistique sur différentes plateformes d’armes. Elle a notamment démontré que le calculateur balistique de FN Herstal améliore considérablement la performance du tireur, réduit de 40% le délai d’action et augmente de 25% la précision des tirs. Il allège par ailleurs de 6 kilos le matériel transporté par les tireurs d’élite.

Début 2022, le Battle-Lab Terre (BLT), structure créée dans le but de dynamiser l’innovation au sein de l’armée de Terre française, acquerrait un premier lot de FN Elityet lançait une phase exploratoire au sein d’unités françaises composées de tireurs d’élite et de tireurs de précision.

Une innovation de pointe

« Ce premier projet d’innovation conduit avec la société FN Herstal s’est particulièrement bien déroulé, notamment grâce à l’excellente collaboration entre le Battle-Lab Terre et l’armurier belge. Il se termine d’une belle manière puisqu’il démontre l’efficacité du système et débouche sur l’acquisition d’une primo-capacité au profit des forces françaises. Il ouvre ainsi la porte à l’acquisition d’une pleine capacité, dont les modalités et le tempo restent à définir, et à d’autres collaborations avec FN Herstal », explique le chef d’escadron Tanguy de Brosse, en charge du projet au BLT. Conformément aux procédures de l’Armée de Terre, la commande a été émise par la SIMMT (structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres), chargée de l’acquisition de cette gamme de matériel au profit des Forces françaises.