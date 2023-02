Sécurité et prévention à Bruxelles : les lauréats du prix David Yansenne 2022 sont connus

Le premier prix, crédité de 6.000 euros a été attribué au projet «Casa Assistance» de l’ASBL Casa Legal, consacré à la lutte contre la violence domestique. Celui-ci propose, grâce à la collaboration avec des avocats, une orientation sociojuridique et multidisciplinaire des victimes. Cette orientation permet de construire une relation de confiance avec les victimes afin de pouvoir leur offrir une défense juridique et / ou un accompagnement tout au long du processus de déposition de plainte. Par la suite, un soutien est également offert par un travailleur psychosocial de Casa Legal.

Depuis 2015, ce prix, qui porte le nom de feu l’ancien chef de corps de la zone de police de Bruxelles Nord, est remis par le ministre-président de la Région de Bruxelles-capitale à un ou plusieurs projets visant à améliorer les services de prévention et de sécurité offerts aux citoyens. Il récompense des initiatives dont les résultats concrets sont évalués par un jury composé d’experts et de professionnels du secteur de la sécurité et de la prévention (cabinet du Ministre-Président, safe.brussels, Brusafe, des représentants du monde académique, la police fédérale, le parquet de Bruxelles, la STIB).

Emergency Victim Assistance (EVA) est une unité d’interrogatoire spécialisée dans l’amélioration de la réponse policière aux victimes de crimes sexuels, de violence domestique et/ou de crimes de haine, dans le plein respect des personnes, de leurs besoins et de leurs attentes ainsi que de leur rythme. Sur la base de son expertise et de sa coopération avec ses nombreux partenaires, la section EVA a développé une gamme spécifique de services afin d’éviter la victimisation secondaire.

Le troisième prix (2.000 euros) est décerné au projet Team School de la zone de police de Bruxelles-Nord. Team School s’engage à améliorer la relation entre les jeunes et la police. En plus de leur travail quotidien, les 127 policiers de la zone sont engagés dans de nombreux projets au sein de 163 écoles (maternelles, primaires et secondaires) et 93 crèches présentes sur son territoire. Grâce à Team School, les jeunes et la police ont la possibilité de se connecter davantage, de mieux se connaitre et de déconstruire les stéréotypes autour de la police.