Mooz, artiste et designer équatorien qui a fait le pari de l’amour en s’installant à Theux

Lui est un artiste équatorien qui sillonne l’Amérique du Sud. Elle est une Theutoise en quête de nouveaux horizons. Rien ne les destinait à se rencontrer et à tomber follement amoureux, et pourtant… Leurs routes se sont croisées au Guatemala en 2020. Depuis lors ils ne se sont plus quittés et ils vivent désormais en Belgique où Mooz expose ses créations.

« Je voyageais depuis six mois quand je me suis retrouvée au Guatemala où j’ai cherché un endroit pour faire du bénévolat », se souvient Prisca Beauve. C’est là qu’elle rencontre Diego Parades, graphiste freelance et artiste.