À la recherche du père de ses beaux-enfants, il frappe celui qui l’héberge au Bizet: «Je ne me suis pas reconnu»

Dans les familles recomposées, il n’est pas toujours simple pour les enfants de trouver un nouvel équilibre. Parfois, des tensions naissent avec les beaux-parents. Pascal (prénom d’emprunt) vit en couple avec Virginie (prénom d’emprunt) depuis quelques mois. Les deux amoureux ont emménagé ensemble au domicile de la dame, mère de deux enfants. Ceux-ci apprécient Pascal mais n’ont forcément pas la même relation avec leur beau-père qu’avec leur propre père. Ce dernier leur manque. Cela fait plus de trois semaines qu’ils n’ont plus eu de nouvelles.

En fin de journée, Pascal se rend dans un tabac shop bien connu du Bizet. Son but est clair : rechercher le père des enfants. Scruter les environs et avoir des informations est nécessaire. Lorsqu’il sort du commerce, il croise Vladimir (prénom d’emprunt). L’homme ne peut aider Pascal mais lui renseigne le nom d’une autre personne présente dans les environs et pouvant lui donner des informations. La situation dégénère…