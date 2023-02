Chayenne Van Aarle, Miss Belgique 2022, victime d’un terrible accident de voiture: «Elle a besoin de points de suture à l’œil, les médecins retirent le verre de son cou»

Selon les informations de HLN, l’accident s’est produit sur l’E17 juste avant la sortie Kruibeke en direction d’Anvers. Chayenne Van Aarle venait de quitter la maison de son petit ami Nicolas à Waasmunster. Elle était sur le chemin du retour pour rentrer chez elle lorsqu’elle a été victime d’un accident avec sa voiture gagnée lors du concours. Un camion est impliqué. Les images témoignent de la violence du choc.

de videos

Miss Belgique 2022 est dans un état grave, selon nos confrères. « Elle a de graves blessures au visage et au reste du corps. Elle est touchée aux poumons et souffre également d’hémorragies internes, mais selon les médecins, elle est dans un état stable », explique le petit ami de Chayenne. « Elle a besoin de points de suture à l’œil et a subi de nombreuses coupures et blessures à cause du verre. Les médecins retirent le verre de son cou », ajoute Nicolas Geniets. Chayenne aurait aussi subi quelques blessures aux vertèbres.