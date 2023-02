Macabre découverte à Riemst: deux corps ont été retrouvés sans vie dans une maison, enquête sur une possible intoxication au CO

Une enquête concernant un possible empoisonnement au monoxyde d’azote (CO) avait été ouverte mardi matin.

Les deux victimes, agées de 70 et 60 ans, vivaient dans la même maison. Les services d’urgence et la police locale se sont rendus sur place vers 11h30 mais n’ont rien pu faire pour les deux hommes. Une possible intoxication au CO a été évoquée, mais les causes précises des décès ne sont pas encore connues. Le parquet envisage toutes les possibilités.