Les jours d’une policière en danger à la suite d’une rébellion dans le complexe cellulaire du RAC

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, réagit : « Soutien à notre policière, sa famille et collègues de PolBru. J’espère que son état pourra rapidement s’améliorer. Il est urgent de mettre en place des politiques publiques de santé mentale efficaces. Nos policiers sont de plus en plus exposés et doivent aussi être protégés ».