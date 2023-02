Juliann Fillieux (Herstal) et Kevin Cossalter (Hannut), ce mercredi soir, dans LaMeuse Foot!

Épisode un peu spécial, cette semaine, pour LaMeuse Foot ! Changement d’environnement pour votre équipe… En effet, LaMeuse Foot est de retour sur Liège. Après avoir utilisé, pendant une grosse année, notre superbe studio de Bouge, nous serons désormais sur un tout nouveau plateau à Liège.

Ce nouvel espace de travail va nous permettre de vous offrir encore plus de contenu et de surprise. Et pour inaugurer le nouveau plateau, nous aurons la chance de recevoir Juliann Fillieux, le gardien d’Herstal, et Kevin Cossalter, l’attaquant d’Hannut.

Les deux hommes viendront évoquée avec nous la situation actuelle de leur club. Du côté d’Herstal, on vit une saison compliquée et l’opération sauvetage est lancée pour les 10 derniers matchs de championnat. À Hannut, après un changement de coach, l’équipe retrouve des couleurs et n’est pas très loin du top 5.

Outre le foot, les deux joueurs ont une passion commune : le futsal. Ils évoluent d’ailleurs tous les deux dans le même club, le Celtic Visé. Cependant, Juliann a dû faire un pas de côté pour se concentrer sur Herstal.

Retrouvez votre émission LaMeuse Foot, ce mercredi soir, 20h sur notre site web : www.lameuse.be