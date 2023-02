Le centre LogiToys à Garocentre va fermer ses portes: 92 pertes d’emploi!

Le centre logistique LogiToys, repris par l’entreprise française King Jouet en 2020, devrait fermer ses portes en juillet 2023. King Jouet a en effet décidé de fermer son centre logistique belge situé à Houdeng, apprend-on de sources syndicales. Ce mardi matin, 92 travailleurs ont appris qu’ils allaient perdre leur emploi lors d’un conseil extraordinaire. Un licenciement collectif qui devrait normalement enclencher la procédure Renault.

On se souvient : il y a 3 ans, ce centre logistique louviérois avait déjà subi une restructuration, lors de la reprise par King Jouet. Une trentaine de personnes sur 150 travailleurs avaient alors été licenciées et six magasins avaient dû fermer leurs portes. Aujourd’hui, la Belgique compte encore une vingtaine de surfaces Maxi Toys.