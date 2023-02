Incendie dans la cave de l’immeuble du «Régina» à Liège: la brasserie va rouvrir mais 50 personnes toujours privées d’électricité et de gaz (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’intérieur de la cave, de la suie recouvre encore les murs. Les portes sont rongées par le feu et les compteurs électriques noircis, complètement brûlés : « Vous voyez, tout est cramé. On a évité la catastrophe », nous expliquent Dragan Tancev et son fils, Alain, les deux patrons de la brasserie « Le Régina », située au rez-de-chaussée du bâtiment.