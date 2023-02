Stéphane Heulot, l’homme qui doit ramener Lotto-Dstny en D1

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis son souhait de désigner un CEO au-dessus du staff sportif jusque-là emmené par le duo Marc Sergeant-Herman Frison, le CA de la Loterie Nationale n’a pas réellement obtenu les dividendes de cette option, à l’image de l’ancien agent de coureurs Paul De Geyter, remercié un an après sa nomination, et de John Lelangue, lui aussi sans véritable passé de cycliste et qui n’a pas résisté à la descente de son groupe en deuxième division. Largué de surcroît par Soudal, Lotto considéra cette double peine comme un motif de changement.

Du coup, la plus ancienne équipe du peloton a choisi d’en revenir aux fondamentaux en optant pour un ancien cycliste. Philippe Gilbert fut le premier sondé, mais la mission ne correspondait pas aux envies de terrain du futur retraité, lui-même marri par trois saisons en demi-teinte dans sa dernière équipe professionnelle. Peter Van Petegem, Axel Merckx, Andreï Tchmil, tous des anciens de la maison étaient les noms les plus cités mais la surprise fut de taille, fin de l’année dernière, avec la désignation du Breton Stéphane Heulot, ancien manager de Saur-Sojasun, et qui n’avait surtout pas envoyé de candidature !