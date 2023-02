Les enfants du conseil communal de Lens installent des panneaux pour sensibiliser les habitants à la propreté

« Ces panneaux ont été pensés et conçus par les enfants du conseil communal pendant l’année 2022, précise la commune de Lens. Le projet consiste en la création de 5 panneaux différents, chacun étant installé dans un endroit stratégique de chaque village de l’entité. »

Le but est de sensibiliser les citoyens à la propreté publique. Les enfants espèrent ainsi limiter les déchets sauvages et profiter d’un environnement plus propre.