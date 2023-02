Séisme en Turquie et en Syrie: la Belgique envoie une équipe de soins d’urgence en Turquie

La Turquie et une partie de la Syrie ont été secouées lundi par un tremblement de terre très puissant qui a fait plusieurs milliers de morts et plusieurs dizaines de milliers de blessés.

«Notre pays installera un hôpital de campagne et enverra du personnel pour fournir l’assistance médicale nécessaire à la population locale et soulager la pression sur les hôpitaux turcs», indiquent les autorités belges. Les premiers experts partent mercredi.

Le comité de planification de B-Fast, la structure du gouvernement fédéral activée en cas d’envoi d’aide d’urgence à l’étranger, s’est réuni immédiatement et a organisé une réunion avec l’ambassade de Turquie à Bruxelles afin d’offrir l’aide la plus efficace possible aux zones touchées, expliquent les Affaires étrangères.

L’hôpital de campagne mis à disposition par la Belgique et qui doit être opérationnel dans le courant de la semaine prochaine, pourra traiter plus de 100 patients par jour et accueillir au moins 20 patients pour passer la nuit sous observation. L’équipe sera composée de médecins belges, spécialisés en chirurgie d’urgence, soutenus par des infirmiers urgentistes et d’autres profils médicaux spécifiques. En fonction des besoins sur le terrain, l’équipe, composée de 70 à 80 personnes, restera sur place plusieurs semaines.