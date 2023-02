Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est la douche froide. Mardi, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS) a communiqué les tout derniers chiffres sur l’absentéisme scolaire et ils confirment malheureusement une augmentation importante du phénomène, pire même que pendant les années Covid (2020 et 2021). « Globalement, une augmentation de plus de 30 % a été enregistrée par rapport aux chiffres de 2021 », dit-elle.

Du simple au double

Au 15 décembre dernier, 1.855 élèves de 3e maternelle manquaient à l’appel de façon injustifiée. Ils étaient 1.400 en décembre 2021. En primaire, ils étaient 6.217 (661 dans l’enseignement spécialisé) en décembre 2022 et « seulement » 4.756 (503) un an plus tôt. Pour le secondaire, cela donne 12.616 (1.691 dans le spécialisé) contre 9.447 (1.283) cas d’absentéisme à la fin de 2021.