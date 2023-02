La place Albert 1er, à Montignies, bientôt transformée en parc: les travaux ont débuté ce mardi! (vidéos)

Le projet de rénovation de la place Albert 1er avait été lancé par Philippe Van Cauwenberghe durant la précédente mandature. Il est maintenant en passe d’aboutir, avec le grand lancement des travaux ce mardi. Logiquement, le chantier devrait durer 220 jours et coûter un peu plus de 2,5 millions d’euros, dont 2 millions subventionnés par la Région.

« La place se trouve dans une zone verte au plan de secteur. L’idée était donc de lui rendre un aspect de parc, en enlevant la grande dalle en asphalte qui la recouvre à l’heure actuelle. Nous allons conserver les arbres, en planter de nouveaux, créer des pelouses, des cheminements piétons et vélos, etc. Dans ce contexte, nous avons réfléchi à mettre aussi des plantations qui fleurissent toute l’année. Au centre, une zone sera spécialement aménagée afin d’accueillir les activités comme le marché, avec un sol perméable qui laissera s’infiltrer les eaux pluviales. Enfin, la chapelle du Calvaire, sur un coin, sera mise en valeur via un éclairage spécifique », détaille Xavier Berto, directeur du bureau d’études de l’intercommunale IGRETEC.