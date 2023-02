Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D’ici quelques nuits se déroulera le 57e Super Bowl entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. La grande messe annuelle du football américain. Avec son « show » de la mi-temps et ses pubs conçues uniquement pour l’événement. Autre particularité qui saute à l’œil européen : les casques audios portés par presque tous les membres des staffs techniques. Une pratique ancestrale au pays de l’Oncle Sam où cela fait bien longtemps qu’on a placé des assistants en tribune pour avoir une vue globale sur le jeu. Une vision du futur dans le monde du football ? Si la pratique n’est pas encore généralisée, elle se répand comme une trainée de poudre avec de plus en plus de clubs qui ont opté pour une communication en continue durant les matches. Histoire de ne plus attendre la sacro-sainte mi-temps pour changer les choses et réaliser quelques ajustements avec les joueurs.