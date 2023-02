Reyhan, de Quaregnon, organise une collecte pour venir en aide aux sinistrés en Turquie: «Dans des moments difficiles comme ça, il faut se serrer les coudes!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le séisme et les répliques qui ont touché la Turquie ce lundi ont ravagé une partie du pays et le Nord de la Syrie. Plus de 5.000 morts et 20.0000 blessés sont à déplorer, sans compter les personnes encore portées disparues. C’est dans le froid que les équipes de secours continuent activement leurs recherches de survivants. Dans notre région, on essaye tant bien que mal de s’organiser pour envoyer de l’aide aux sinistrés.