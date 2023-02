Après le boom des ventes de vélos pour les vélotaffeurs, un creux: à Binche, «on se retrouve avec un peu trop de stock»

Se détourner de la voiture ou (des transports en commun) et enfourcher son vélo le matin, c’est le choix que font aujourd’hui 14 % des travailleurs belges, appelés « vélotaffeurs ». Ce qui représente 26,3 % d’augmentation depuis 2017, selon le SPF Mobilité et Transports. Le vélo est désormais le deuxième moyen de transport le plus utilisé ! Mais en Wallonie, les chiffres témoignent d’une évolution bien plus faible : +2,4 %. La Flandre, elle, voit +20 %. Pour expliquer cet écart, l’étude cite le relief du paysage et, sans surprise, l’infrastructure cyclable. Qu’en est-il chez nous ? Nous avons posé la question au magasin Want You Bike, bien installé à Leval, dans l’entité de Binche.

Réaction au prix des carburants