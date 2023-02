Chayenne Van Aarle, Miss Belgique 2022, victime d’un grave accident de la route: Nicolas, son petit ami, s’est immédiatement rendu sur les lieux du drame, «quand j’ai vu la voiture, je n’avais plus aucun espoir»

Nicolas Geniets, le petit ami de Chayenne Van Aarle, qui a été victime d’un grave accident de la route ce mardi après-midi, a donné des nouvelles de cette dernière à nos confrères de HLN. « Quand j’ai vu la voiture, je n’avais plus d’espoir », a-t-il déclaré. « Une demi-heure plus tôt, nous riions encore. Mais soudain, mon téléphone a sonné et mon cœur s’est arrêté », explique Nicolas, qui s’est immédiatement rendu sur les lieux de l’accident quand il a appris la nouvelle.

Nicolas n’a pu souffler que quand il a reçu un message de Chayenne, alors qu’il se trouvait dans la salle d’attente de l’hôpital. « Je suis réveillée », lui a-t-elle écrit. « Elle a eu beaucoup de chance. On peut appeler ça un miracle », témoigne Nicolas, après avoir rendu une courte visite à sa chérie dans sa chambre.

Il explique que Chayenne était chez elle avant que le drame n’ait lieu : « Nous avons déjeuné chez moi, puis elle est retournée chez elle ». Vingt minutes plus tard, Nicolas recevait un appel d’un « chauffeur hollandais ». « Je ne sais pas comment il a obtenu mon numéro. Il m’a dit : ‘Nous avons un grave accident ici sur la E17, Monsieur’. Et il m’a demandé si je pouvais venir immédiatement. Ensuite, j’ai appelé ma sœur et je suis passé la chercher. Elle est médecin urgentiste et je voulais qu’elle me rejoigne. Nous avons traversé la bande d’arrêt d’urgence jusqu’au lieu de l’accident », raconte Nicolas.

« J’ai perdu tout espoir » En voyant la voiture, c’est le choc pour Nicolas, qui a pensé que Chayenne « ne s’en sortirait jamais vivante ». « Heureusement, la voiture était robuste, mais quand même. J’ai perdu tout espoir pendant un certain temps », explique le quadragénaire. Le stress a duré longtemps pour Nicolas, qui a vu les médecins s’agiter. « Je les ai entendus dire que Chayenne avait besoin de soins médicaux urgents. Lorsqu’elle est sortie du véhicule, elle était inconsciente », explique encore Nicolas. « Tout s’annonçait très mal. Les médecins ne pouvaient nous fournir aucune information à ce moment-là », ajoute-t-il. Nicolas a ensuite donné plus de précisions sur l’état de Chayenne et ses blessures. « Pour l’instant, son état est stable. Elle a de graves blessures au visage et son orbite a été durement touchée. Un chirurgien plasticien passera pour cela. Comme elle portait sa ceinture de sécurité, elle n’a que des coupures et beaucoup de verre dans le corps », raconte Nicolas.