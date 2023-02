Arthur Theate revient sur les tensions dans le groupe des Diables à la Coupe du monde: «C’est n’importe quoi, il n’y a eu aucun problème entre les joueurs»

Deux mois après l’échec des Diables rouges à la Coupe du monde, Arthur Theate a accepté de revenir sur la compétition au Qatar dans une interview accordée à la RTBF. Interrogé sur les rumeurs de tensions dans le vestiaire des Diables, le défenseur de Rennes a tenu à mettre les choses au clair. « C’est n’importe quoi, il n’y a eu aucun problème entre aucun joueur », a-t-il directement indiqué. « Comment Eden Hazard et Jan Vertonghen pourraient-ils se disputer ? C’est impossible. Et avec Kevin De Bruyne non plus. De toute façon tout ce qui se passe reste dans le vestiaire mais je pense que s’il y a eu des choses à dire, ils sont assez et ils se les sont dites dans les yeux. »

Également interrogé sur sa situation personnelle durant la compétition, Arthur Theate, qui n’a pas reçu de temps de jeu, n’en veut pas à Roberto Martinez. « Bien sûr j’aurais voulu jouer plus, et c’est dommage d’avoir été éliminés si vite, mais je suis sûr que Roberto Martinez a fait ses choix dans l’intérêt du groupe. Et je ne vais pas me vexer ni me refermer pour ça. Il y aura d’autres Coupes du Monde et d’autres Euro », a-t-il insisté. « Il ne m’a pas expliqué ses choix, mais c’est normal, il avait d’autres préoccupations. Je n’attendais pas d’explications. Je ne lui en veux pas du tout, c’est un homme extraordinaire, et c’est lui qui m’a lancé et parfaitement intégré dans le groupe des Diables rouges. »