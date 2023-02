Boucle du Hainaut: Les élus sonégiens et Revolht Soignies désapprouvent aussi la validation du Gouvernement wallon

Ces deux dernières années, pas moins de 7 motions ont été votées à l’unanimité sur le sujet. Toutes visaient à demander plus de transparence, un meilleur dialogue entre le Gouvernement fédéral, Elia et le groupement citoyen REVOLHT mais également une prise en compte de toutes les alternatives proposées. Force est de constater qu’ils n’ont pas été entendus.

Bien décidés à se faire entendre, les élus sonégiens et « REVOLHT Soignies » ont adressé un courrier au Gouvernement wallon réclamant que le contenu du Rapport des incidences sur l’environnement, qui devra être arrêté par M. le Ministre Borsus, intègre notamment l’examen de plusieurs éléments : Prioritairement : l’alternative en courant continu (HVDC) qui permettrait l’enfouissement de la totalité de la ligne électrique (de la Mer du Nord à Courcelles) et, notamment, l’alternative proposée par Revolht ASBL ; L’ensemble des tracés alternatifs proposés ; Les hypothèses d’évolution des besoins en consommation d’électricité de la Wallonie (en distinguant clairement les besoins endogènes des besoins de transport d’électricité pour alimenter d’autres régions ou pays).

Au-delà des craintes liées à la santé et à l’environnement, les élus sonégiens et « REVOLHT Soignies » sont inquiets et le disent : « Nous craignons pour les biens situés à proximité du périmètre de réservation provisoire qui connaissent d’ores et déjà une dépréciation immobilière. Vu la longue période nécessaire à la réalisation de l’étude d’incidences, nous demandons également au Gouvernement wallon de se pencher sans plus attendre sur cette problématique qui touche les citoyens de plein fouet et sur les solutions concrètes à y apporter ».