Coupe du monde de hockey en salle: les Indoor Red Lions battus dans leur 3e match

La Belgique s’est inclinée 5-1 devant l’Autriche, N.1 mondiale et tenante du titre, dans son 3e match de la Coupe du monde de hockey en salle messieurs, mardi soir, à Pretoria, en Afrique du Sud. Après leurs deux succès contre le Kazahstan (7-1) et la Nouvelle-Zélande (7-2), les Indoor Red Lions, 8es mondiaux, conservent néanmoins toutes leurs chances de finir dans le top 4 de la poule A, synonyme d’accès aux quarts de finale du tournoi, avant leurs deux derniers matchs contre la Namibie et les Pays-Bas.

Choisissant de sortir de défense à trois, les hommes de Maxime Bergez sont restés très patients face à des Autrichiens qui guettaient leur moindre faux pas. Raison pour laquelle la possession de balle fut belge, mais aussi également très stérile. Menée 0-2 après des buts de Michael Körper (4e, pc) et Sebastian Eitenberger (6e), la Belgique reprit espoir sur une percée conclue par Philippe Simar (13e). Elle fut toutefois rapidement à nouveau distancée de deux buts juste avant la mi-temps sur une reprise de Körper (19e). Plus entreprenants en 2e période, les Belges ouvrirent des espaces dont profita à deux reprises Fabian Unterircher pour fixer le score (33e et 38e, pc).

Plus tôt dans la journée dans le groupe A, la Namibie (FIH-16) a battu 6-2 le Kazakhstan (FIH-13). Après 3 rencontres, l’Autriche occupe provisoirement la tête du classement (9 pts) lors de ce 1er tour, devant les Pays-Bas (6), qui affronteront la Nouvelle-Zélande plus tard en soirée, et la Belgique (6). La Namibie est 4e avec 3 unités, alors que la Nouvelle-Zélande et le Kazakhstan ferment la marche.

Les Indoor Red Lions joueront encore mercredi contre la Namibie (FIH-16) et jeudi face à leurs voisins néerlandais (FIH-7). Les quarts de finale sont programmés vendredi et les demi-finales et finales samedi.