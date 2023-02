Nouveauté pour les clients Proximus: l’option débarque sur vos écrans d’ici le 13 février

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Pickx s’affirme encore plus comme portail d’accès aux contenus locaux et internationaux les plus intéressants.

Concrètement, une ligne supplémentaire contenant des recommandations de Netflix apparaîtra sur chaque page de l’interface TV Pickx. Sur la page d’accueil comme dans les catégories « Cinéma », « Séries » et « Enfants », les clients Pickx abonnés à Netflix trouveront une section dédiée contenant des liens directs vers les titres Netflix les plus pertinents dans la catégorie concernée.

Ces recommandations sont proposées par Netflix et tiendront compte des habitudes de consommation du client sur Netflix. En cliquant sur l’un de ces titres, les clients seront redirigés vers l’environnement habituel de l’application Netflix pour y regarder le film ou la série de leur choix. Les clients non abonnés à Netflix seront quant à eux redirigés vers la page d’inscription de Netflix, où ils pourront s’abonner.

Déploiement progressif

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour tous les clients disposant d’une Android TV Box (v7), la dernière génération de décodeurs Proximus. Le déploiement nécessite toutefois une mise à jour du logiciel, qui sera effectuée progressivement d’ici le 13 février sur toutes les TV Box concernées.

Les clients qui disposent d’un ancien décodeur et souhaitent passer à l’Android TV Box peuvent faire la demande via le menu Pickx sur leur écran TV. Ils pourront ainsi utiliser toutes les dernières fonctionnalités, telles que le Chromecast intégré, une qualité d’image exceptionnelle en Ultra HD/4K, la commande vocale grâce à l’Assistant Google et l’accès direct à de nombreuses applications Android via leur écran TV.