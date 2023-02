EpiCURA lance un programme de soins spécifique pour la prise en charge des cancers « tête et cou »

L’une des missions d’EpiCURA est de proposer une prise en charge globale, personnalisée, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire moderne respectant les standards de sécurité et de qualité. C’est dans cet objectif qu’EpiCURA a mis en place le Pôle tête et cou. L’équipe pluridisciplinaire Le Pôle fonctionne sur base d’une collaboration multidisciplinaire entre plusieurs experts de la pathologie ORL et stomatologique qui échangent régulièrement lors de réunions de Concertation Oncologique Multidisciplinaire. Approche holistique L’ensemble des médecins et les équipes paramédicales peuvent ainsi adapter au mieux la prise en charge individuelle du patient. Chaque dossier est discuté collégialement et aboutit à une prise de décision thérapeutique. Le médecin traitant est bien évidemment associé à cette démarche.

Cette approche holistique et personnalisée est rendue possible par la présence au sein d’EpiCURA de plusieurs spécialités compétentes mettant en collaboration des traitements standards ou innovants : la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l’immunothérapie, les thérapies ciblées, la radiologie interventionnelle, l’anesthésie-réanimation, l'algologie, la nutrition et la diététique, la logopédie, la kinésithérapie, la prise en charge psychologique et les soins de support/palliatifs. Les équipements EpiCURA dispose également d’outils technologiques et d’imagerie médicale de dernière génération permettant de détecter, d’orienter le diagnostic et de traiter les tumeurs.