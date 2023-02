La Tournée minérale et le Dry january anglo-saxon font exploser les ventes de Néobulles

Le petit mois de février promet d’être un grand millésime pour Néobulles. Gouleyant et pétillant à souhait. Et avec une carte qui ne cesse de s’étoffer.

Ainsi, rien que pour les vins Vintense, Néobulles dispose désormais de 21 références. On peut y ajouter la gamme Fortune bar, avec une sangria et un Glühwein, le vin chaud à l’allemande. On complète l’offre avec des spiritueux sans alcool de la gamme Lyre’s (dont du « rhum »), qui permettent de retrouver les goûts des grands classiques, utilisables en tant que tel ou dans des mocktails que vous pouvez composer comme il vous semble. À moins que vous ne préfériez le mélange tout fait, dont le mojito N.A. Et, dernière et non la moindre dans le catalogue : la Bière des amis, version désalcoolisée, qui continue à séduire, jusqu’aux arrivées des courses cyclistes.