300.000 travailleurs belges n’auront pas droit à la totalité de leurs congés en 2023: Pierre-Yves Dermagne propose d’augmenter temporairement les cotisations patronales, «ça nous semble être la seule option restante»

Quelque 300.000 travailleurs n’auront pas droit cette année à la totalité de leurs congés ni de leur pécule de vacances. En cause : le chômage temporaire de 2022.

Selon le syndicat chrétien, ce sont au total, 6.875.329 jours de chômage corona qui ne sont pas assimilés et donc pas pris en compte pour le droit aux vacances. En travaillant, on cotise en effet pour ses congés payés de l’an d’après ainsi que pour son double pécule. En chômant, on ne cotise pas. À moins que les jours de chômage ne soient assimilés… Ce qui n’est pas le cas pour les jours de chômage corona de l’année 2022.