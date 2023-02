Coupe du monde des clubs: encore 2 ans avant de sortir de l’ombre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le temps de réaliser que la Coupe du monde des clubs avait commencé – un fait depuis une semaine –, elle avait déjà perdu trois de ses sept participants (le Wydad Casablanca, Auckland et les Seattle Sounders) et franchi le seuil des demi-finales (Flamengo-Al Hilal hier soir ; et, ce mercredi à 20h, Real – Al Ahly, le vice-champion égyptien d’Afrique qui a compensé le double rôle du Wydad, nº1 de la CAF et club du pays hôte, le Maroc).

Cette Coupe du monde des clubs, c’est toute une affaire – enfin pas dans le sens qui intéresse le plus l’organisateur – depuis que la FIFA a confisqué, dès 2005, à l’UEFA et à la Conmebol la romantique et historique Coupe intercontinentale (matches entre les champions d’Europe et d’Amsud, en aller-retour ; en une manche au Japon à partir de 1979) pour la revoir à sa sauce, plus diluée avec six et puis sept clubs inscrits. Plus ou moins donc la formule actuelle.